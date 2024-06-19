Немцы встречаются с венграми во втором туре Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Германия – Венгрия стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Германия – Венгрия: анонс матча Евро-2024

Хозяева турнира прекрасно начали Евро-2024, разгромив Шотландию. Юлиан Нагельсманн полностью повторил состав с того матча. Венгрия в первом туре проиграла Швейцарии.

Стартовые составы команд

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт – Андрих, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Хаверц.

Запасные: Бауманн, тер Штеген, Раум, Гросс, Фюлькруг, Фюрих, Мюллер, Байер, Шлоттербек, Антон, Сане, Хенрикс, Кох, Джан, Ундав.

Венгрия: Гулачи – Фиола, Орбан, Дардай – Болла, Надь, Шефер, Керкез – Шаллай, Собослай – Варга.

Запасные: Дибуш, Саппанос, Ланг, Балог, Салай, Него, Адам, Кляйнхайслер, Газдаг, Стайлз, Надь, Ботка, Чобот, Хорват, Ката.

Германия разгромила Шотландию в матче-открытии Евро-2024