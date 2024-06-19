Сборная Германия в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2024 сыграет с Венгрией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Разгромная победа сборной Германии в стартовом матче Евро-2024 только добавила уверенности в том, что хозяева турнира являются главными фаворитами на чемпионство. Но такой статус требует подтверждения в каждой игре на пути к финалу. И пренебрежительность к сопернику может стоить слишком дорого. Особенно, если тебе противостоит непредсказуемая сборная Венгрии.

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В поединке первого тура венгры уступили Швейцарии (1:3), поэтому теперь вынуждены совершать подвиг и должны брать очки в матче с Германией. Эпизодически Венгрия показывала неплохой футбол в субботу, но часто проваливалась, что отразилось на итоговом результате. Даже обычно надежный защитник и один из лидеров команды Вилли Орбан допустил грубую голевую ошибку.

На прошлом Евро венгры радовали своих болельщиков сенсациями, хоть и не вышли из группы смерти. После стартового поражения португальцам подопечные Марко Росси остановили Францию (1:1) и Германию (2:2). При этом, Венгрия первой открывала счет, а в игре с немцами вообще дважды растеряла преимущество.

Невероятно, но после этого матча команды еще дважды встречались в рамках Лиги наций и Германия так и не победила. Как итог, в предыдущих трех поединках немцы не смогли обыграть Венгрию (последний раз немцы торжествовали в спарринге в 2016-м).

Успех в поединке с Шотландией в первом туре позволил Германии увеличить собственный рекордный показатель по количеству побед на чемпионатах Европы. Очевидно, что Бундестим сохранит лидерство и после завершения текущего турнира. Особенно, если продолжит играть с таким вдохновением.

Most wins in Men’s European Championship history:



28 - Germany

27

26

25

24

23

22

21 - Italy, Spain, France

20 - Netherlands



Die Mannschaft get off to the perfect start in Munich. #Euro2024 pic.twitter.com/Ln4XhgYHxm — Squawka (@Squawka) June 14, 2024

Замечательное поколение футболистов, умноженное на фактор домашних трибун и перманентные проблемы конкурентов (привет, Англия), обязывают сборную Германии и создают дополнительное давление. Впрочем, первый поединок вполне оправдал ожидания: и по игре, и по результату.

Однако перед Юлианом Нагельсманном, который стал самым молодым тренером в истории Евро, теперь возникает сложный выбор. С одной стороны, ротация крайне важна на таких экспресс-турнирах и лидеры нуждаются в отдыхе. С другой – риск недооценки соперника и ставка на менее проверенных игроков тоже будет иметь важное значение.

Germany boss Julian Nagelsmann (36 years and 327 days old) tonight became the youngest manager in the history of the European Championship — by six days.



The previous record was held by Srecko Katanec, who was 36 years and 333 days for Slovenia's first game at Euro 2000.



Via… pic.twitter.com/TRo3swICSt — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 14, 2024

Едва ли не главный вопрос касается выбора нападающего. Если выход в старте Флориана Вирца и Джамала Мусиалы является ожидаемым, то замена Кая Хаверца на Никласа Фюлькруга не станет неожиданностью. Оба форварда забили Шотландии (Хаверц с пенальти), но нападающий Боруссии кажется более острым и агрессивным.

Германия будет иметь дополнительный день отдыха, но, похоже, звезды Бундестим в нем и не нуждаются. Например, Тони Кроос, который проводит заключительные матчи в карьере, выглядит фантастически и свежо даже после тяжелого и насыщенного сезона. А магия передач Тони только иллюстрирует это.

99% - Toni Kroos completed 99% of his passes against Scotland (101/102); the highest completion rate on record (since 1980) by any player to attempt 100+ passes in a game at the EUROs. Cruise. #EURO2024 pic.twitter.com/aiDlxSz0tS — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2024

Венгрия понравилась в заключительные полчаса поединка против Швейцарии и продемонстрировала, что имеет необходимые качества для яркой атакующей игры. Только такой футбол следует демонстрировать со старта матча, иначе может быть слишком поздно.

По итогам первого тура команда Марко Росси выполнила 52 длинные передачи (больше только у Словении), а более 70 процентов из них были точными – и это лучший показатель среди всех команд Евро-2024. При условии тотального контроля мяча от Германии, которая отметилась наибольшим процентом владения в первом туре, такая тактика может стать действенной. Заброс в свободные зоны, ставка на скорость игроков группы атаки и возможность оперативно доставлять мяч в заключительную треть поля – вероятно, такой будет стилистика игры андердога.

Венграм нечего терять и они будут играть раскованно. "На бумаге, и не только на бумаге, мы знаем, что сборная Германии лучше нас, что должно побудить нас приложить максимум усилий, – цитирует наставника сборной Венгрии официальный сайт УЕФА. – Надеюсь, мы сможем взять очко, но это требует идеального матча. Каждый должен выложиться на 100%". Как видим, Марко Росси знает рецепт успеха. Теперь надо воплотить его на поле.

Ориентировочные составы на матч Германия – Венгрия

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт – Грос, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Фюлькруг

Венгрия: Гулачи – Болла, Орбан, Салай – Фиоло, А. Надь, Шафер, Керкез – Шаллай, Варга, Собослай

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