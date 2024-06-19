Первый матч на Евро-2024 сборная Германии сыграла очень уверенно, переиграв Шотландию со счетом 5:1. Сегодня уже на 22-й минуте немцы открыли счет: Мусиала принял пас от Гюндогана и поразил ворота рикошетом от перекладины.

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После перерыва немцы удвоили преимущество над соперником благодаря голу Гюндогана в правый нижний угол ворот, который установил, как оказалось, окончательный счет. Сборная Германии набрала шесть очков и первой на всем турнире вышла в плей-офф. Венгрия с нулем на дне группы А.