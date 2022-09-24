Венгрия продолжила создавать сенсации в рамках Лиги наций, обыграв Германию. Смотрите видео гола и обзор сенсационного поединка Германия – Венгрия на Футбол 24.

Венгрия вышла вперед на 17 минуте – Салай пяткой в касание замкнул подачу Собослая с углового. Немцы искали пути отыграться, в то время как венгры пытались ловить их на контратаках. В итоге Венгрия подарила нам очередную сенсацию в рамках Лиги наций.

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Таким образом, венгры набрали 10 очков в группе A3, где соперниками были Германия, Италия и Англия. Немцы с 6 пунктами остались третьими.