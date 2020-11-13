"Мы хотим победить. В первом матче убедились, что у Украины хорошая команда. Это опасная команда, которой нам нужно остерегаться. Украина хорошо атакует. Но я верю, что мы сделаем все, чтобы снова победить.

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Лига наций была создана, чтобы иметь возможность играть против хороших конкурентоспособных команд. Хорошо, что есть такие конкурентные условия. Если ты участвуешь в таких соревнованиях, то ставишь себе цель победить, занять первое место в группе, участвовать в финале четырех.

Наша троица атаки с Гнабри и Сане очень быстра и нацелена на ворота. Я не хотел бы оказаться на месте соперников, которые нам будут противостоять", – поделился Вернер в комментарии Немецкому футбольному союзу.

Напомним, Германия будет противостоять Украине уже завтра, 14 ноября, в рамках Лиги наций. Начало встречи в 21:45.

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