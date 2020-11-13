Сборная Украины должна пройти ПЦР-тестирование на коронавирус перед матчем Лиги наций против Германии.

Подопечные Шевченко должны сдать повторные тесты на коронавирус завтра в 13:00 по европейскому времени.

УАФ официально подтвердила коронавирус у четырех игроков сборной Украины

По информации официального сайта УАФ, до завтрашнего утра городские власти Лейпцига должны принять решение о проведении поединка, однако немецкие организаторы пока надеются, что матч состоится как было запланировано.

Также будет принято решение о том, необходимо ли будет инфицированным футболистам отбывать всю изоляцию на месте, и как они смогут добраться домой.

Напомним, сборная Украины из-за коронавируса не сможет рассчитывать на Ярмоленко, Коваленко, Сидорчука и Цыганкова в матче против Германии, который запланирован на завтра, 14 ноября, начало в 21:45.

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