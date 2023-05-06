12 июня сборная Украины проведет товарищескую игру со сборной Германии. По сообщению официального сайта УАФ, поединок начнется в 18:00 по местному времени (в 19:00 по Киеву).

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Напомним, эта встреча станет 1000-й в истории сборной Германии и пройдет в Бремене на Везер-Штадион.

К слову, немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным, а собранные с продажи билетов средства отправить в фонд DFB. Приобрести пропуска можно по ссылке.

Поединок со сборной Германии станет подготовительным для Украины перед матчами отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты (16-го и 19-го июня соответственно). В марте "сине-желтые" под руководством Руслана Ротаня уже провели один матч, уступив сборной Англии.

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