Германия – Украина: стало известно время начала товарищеского матча
Болельщики узнали, когда стартует исторический для Манншафт поединок.
12 июня сборная Украины проведет товарищескую игру со сборной Германии. По сообщению официального сайта УАФ, поединок начнется в 18:00 по местному времени (в 19:00 по Киеву).
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Напомним, эта встреча станет 1000-й в истории сборной Германии и пройдет в Бремене на Везер-Штадион.
К слову, немецкий футбольный союз решил сделать матч благотворительным, а собранные с продажи билетов средства отправить в фонд DFB. Приобрести пропуска можно по ссылке.
Поединок со сборной Германии станет подготовительным для Украины перед матчами отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты (16-го и 19-го июня соответственно). В марте "сине-желтые" под руководством Руслана Ротаня уже провели один матч, уступив сборной Англии.
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