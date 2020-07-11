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Германия – Украина: стало известно место проведения поединка Лиги наций

11:15 - Читати українською
Германия – Украина: стало известно место проведения поединка Лиги наций
Игроки сборной Украины / Getty Images

Сборная Германии определилась, где будет принимать Украину в рамках поединка 5-го тура Лиги наций.

Сборная Германии проведет поединок со сборной Украины 14 ноября на Ред Булл Арене в Лейпциге, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

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Также, "манншафт" определились, где будут играть с Испанией и Швейцарией. "Фурию Роху" немцы принимать в Штутгарте 3 сентября, а своих географических соседей – 13 октября в Кельне. Отмечается, что за исключением матчей Лиги наций, подопечные Лева проведут два товарищеских поединка 7 октября и 11 ноября.

Напомним, кроме Германии, соперниками Украины в группе Лиги наций станут Испания и Швейцария.

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Теги
Лига наций Швейцария Швейцария Германия Германия Украина Украина Испания Испания
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