Товарищеский матч между Бундестим и "сине-желтыми" принес минуты тревоги, но все завершилось хорошо.

Вскоре после завершения матча полиция запретила кому-либо покидать стадион в Нюрнберге. Экстренные службы обнаружили взрывоопасный предмет возле арены около 23:00, сообщает SportBuzzer.

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Футболисты и болельщики должны были оставаться на местах, пока полиция оцепила территорию. Вывозили только отдельных важных гостей, используя другой маршрут.

Впрочем, оперативное расследование развеяло страхи и показало, что реальной угрозы на самом деле не было. Вскоре сборным Германии и Украины, а также людям на трибунах, позволили покинуть Макс-Морлок-Штадион.

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