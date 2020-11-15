"Мы могли избежать украинского лидерства. Мы действительно хорошо начали, и у нас были шансы. Но то, как мы вернулись, как мы продолжали, было хорошо. Конечно, мы допустили несколько ошибок в игре, но сейчас это небольшая проблема.

Германия – Украина – 3:1 – видео голов

Я горжусь командой, самым важным было то, что мы вышли отсюда с положительной победой. Впереди еще длинный сезон, мы даже не на зимних каникулах. Теперь нам нужно сосредоточиться на Испании, я надеюсь, что все останутся здоровым", – цитирует Лероя Сане Sport1.

Заметим, после 5-ти туров Украина расположилась на третьей строчке в группе А4 с шестью очками. Германия лидирует Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария. С последними "сине-желтые" проведут матч во вторник, 17 ноября.

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