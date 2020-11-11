Главным рефери матча ЛН между Германией и Украиной будет 40-летний румын Овидиу Хацеган, информирует официальный сайт УАФ. На линиях ему будут помогать Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Четвертый арбитр – Себастьян Колческу.

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Интересно, что Хацеган 10 раз обслуживал матчи с участием украинских команд – Динамо (5), Шахтер (3), Карпаты (1) и Металлист (1). В целом наши клубы раз уступили, трижды сыграли вничью и 6 раз победили. Национальная сборная только один раз играла в матче с его участием и победила.

Напомним, после спарринга с Польшей, который состоится сегодня, 11 ноября, в 21:45, подопечные Шевченко проведут две заключительные встречи в рамках Лиги наций – 14-го числа с Германией и 17-го со Швейцарией.

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