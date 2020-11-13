Наставник Бундестим Йоахим Лёв сможет рассчитывать на 19 игроков в матчах с Украиной и Испанией.

Перед поединком с Украиной сборная Германия потерпела несколько потерь. В частности, по разным причинам расположение команды покинули Оливер Бауман (Хоффенхайм), Нико Шульц (Боруссия Д), Боте Баку (Вольфсбург), Йонас Хофман (Боруссия М) и Робин Госенс ​​(Аталанта).

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Как информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза, Йоахим Лёв не имеет больших причин для разочарования. На место потерянных игроков пришли главные звезды: Мануэль Нойер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Никлас Зюле и Лерой Сане (все – Бавария), а также Маттиас Гинтер (Боруссия М), Тимо Вернер (Челси) и Тони Кроос (Реал). Последний не сможет сыграть против сборной Украины из-за дисквалификации.

К слову, подопечные Шевченко встретятся с Германией уже завтра, 14 ноября. Начало в 21:45.

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