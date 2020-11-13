"После первой встречи с немцами, в Киеве, мы уже много знаем об этом соперника. Более подробная подготовка к игре с Германией еще будет. В Лейпциге тренеры нам подробно расскажут, как действовать в этом матче.

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Дебют Бондаря? Поздравили его, это событие – дебют за национальную сборную. Пусть дальше работает и доказывает свой талант", – поделился Кривцов в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, матч против немцев запланирован на завтра, 14 ноября, начало в 21:45. Команды разделяют второе и третье места в группе A4, имея по 6 очков. Квартет возглавляет Испания с 7 пунктами в активе.

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