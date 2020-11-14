Защитник Ефим Конопля выйдет в стартовом составе на матч 5-го тура Лиги наций между Германией и Украиной.

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Этот поединок станет дебютным для 21-летнего игрока в официальных матчах за национальную сборную. Ранее Ефим уже играл за главную команду "сине-желтых", однако это было в товарищеских матчах – против Франции (1:7) и Польши (0:2).

Заметим, уже в 21:45 стартует поединок между Украиной и Германией. Команды разделяют второе и третье места в группе A4, имея по 6 очков. Квартет возглавляет Испания с 7 пунктами в активе.

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