Сборная Украины после спарринга с Польшей уже начала готовиться к матчу Лиги наций против Германии.

Накануне "сине-желтые" потерпели поражение в выездном товарищеском матче против Польши (0:2). Украинцы решили не возвращаться в Киев, а заночевать на территории нашего соседа.

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Сегодня, 12 ноября, в 12:30 подопечные Андрея Шевченко провели тренировку на стадионе польского Катовице. Фото с занятий предоставила пресс-служба УАФ. Заметим, что в 17:00 по Киеву делегация сборной Украины вылетит в немецкий Лейпциг, где предстоит сыграть против местной сборной.

Напомним, что матч Германия – Украина в рамках 5-го тура Лиги наций состоится уже 14 ноября на Ред Булл Арене. Начало игры в 21:45. Сейчас в активе обеих сборных по 6 очков, что на один пункт меньше, чем в Испании.

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