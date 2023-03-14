Германия – Украина: известны дата и место проведения матча, который станет мегаюбилейным для Бундестим
Спарринг Германии и Украины будет иметь огромный исторический контекст для хозяев.
Украинский инсайдер Игорь Бурбас утверждал, что товарищеский матч состоится 13 июня, но у немцев несколько другая версия.
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Издание DW Sport еще раньше сообщило, что спарринг Германия – Украина запланирован на 12 июня. Его будет принимать Бремен. Бундестим будет праздновать большой юбилей – 1000 матч за всю историю. Впервые немецкая сборная сыграла официальный международный поединок 1908 года против Швейцарии.
Добавим, что это будет второй сбор Украины в 2023 году. В марте команда Ротаня откроет отбор Евро-2024 матчем против Англии, а в июне, кроме немецкого спарринга, будут еще 2 "боевых" игры (16-го – с Северной Македонией, 19-го – с Мальтой).
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