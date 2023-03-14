Спарринг Германии и Украины будет иметь огромный исторический контекст для хозяев.

Украинский инсайдер Игорь Бурбас утверждал, что товарищеский матч состоится 13 июня, но у немцев несколько другая версия.

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Издание DW Sport еще раньше сообщило, что спарринг Германия – Украина запланирован на 12 июня. Его будет принимать Бремен. Бундестим будет праздновать большой юбилей – 1000 матч за всю историю. Впервые немецкая сборная сыграла официальный международный поединок 1908 года против Швейцарии.

Добавим, что это будет второй сбор Украины в 2023 году. В марте команда Ротаня откроет отбор Евро-2024 матчем против Англии, а в июне, кроме немецкого спарринга, будут еще 2 "боевых" игры (16-го – с Северной Македонией, 19-го – с Мальтой).

The DFB will play its 1000th international match on June 12 against Ukraine in Bremen.



Germany played its first international match in 1908 against Switzerland. pic.twitter.com/p7llohlD21 — DW Sports (@dw_sports) March 10, 2023

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