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Германия – Швеция: Ройс – лучший игрок матча

23 июня 23:25 39 Читати українською
Германия – Швеция: Ройс – лучший игрок матча
Марко Ройс / Фото: Getty Images

Автор гола Марко Ройс стал лучшим игроком матча чемпионата мира-2018 Германия – Швеция.

Германия обыграла Швецию во 2 туре группового этапа чемпионата мира-2018.

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Лучшим игроком матча стал хавбек Бундестима и автор первого гола Марко Ройс, сообщает официальный сайт ФИФА.

Отметим, что у Германии и Швеции по 3 пункта. В последнем туре группового этапа подопечные Йоахима Лева будут взламывать оборону Южной Кореи, а шведы попытаются победить Мексику.

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ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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