Германия – Швеция: послематчевая пресс-конференция Йоахима Львова

Наставник сборной Германии поделился впечатлениями от матча против Швеции.

"Мне понравилось то, что мы не задерганные, не начали паниковать после пропущенного гола. Говорили о том, что нужно активно перемещать мяч и двигаться самим, чтобы шведы немного устали и начали покидать нам свободные зоны. Наша тактика сработала.

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Во втором тайме было очень сильное давление. Да, мы не смогли реализовать несколько голевых моментов, однако отмечу командный дух. Мы ни на минуту не теряли надежду. Сборная Германии не только отыгралась, но и смогла вырвать победу. Конечно, гол в дополнительное время – это в определенной степени удача. Но ее бы не было без нашей веры в свои силы.

Шведы были недовольны жестами моего штаба в конце матча? Странно это слышать. Мы были очень довольны, что забили победный гол, были на седьмом небе. Но никаких особых жестов я не видел", – цитирует Лева портал Чемпионат.

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