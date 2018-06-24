Германия – Швеция: послематчевая пресс-конференция Янне Андерссона

Наставник сборной Швеции поделился впечатлениями от матча против Германии.

"Матч получился очень эмоциональным. Мы выполнили великолепную работу, и команда играла так, как и нужно было играть. Нам удалось забить гол классной команде.

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Я не буду никого обвинять, но если посмотреть на повтор, то был очевидный пенальти. Если бы нам дали право пробить пенальти, это могло бы нам сильно помочь в игре с такой командой, как Германия.

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Первый тайм получился классным. В начале второй 45-минутки немцы забили гол, и для нас игра стала более сложной. На самом деле у них было не так много по-настоящему голевых моментов. Не думаю, что мы заслужили поражение, но сложно кого-то винить в этом. Повторюсь, игра получилась очень эмоциональной. Наверное, это самая жестокая концовка матча в моей карьере. Впрочем, ситуация в группе по-прежнему очень запутанная, у нас есть шансы пройти дальше.

Я сам не видел эпизод с неназначенным пенальти. Просто говорю слова членов моей команды. Они говорят, что это очевидный 11-метровый. Судья не стал изучать этот эпизод, и мы ничего с этим поделать не можем. Я не могу его критиковать, пока сам не посмотрю эпизод своими глазами. Однако я доверяю своему штабу", – цитирует Андерссона портал Чемпионат.

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