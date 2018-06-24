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Германия – Швеция: Озил впервые не попал в стартовый состав в финальной стадии крупного турнира

23 июня 20:56 226 Читати українською
Германия – Швеция: Озил впервые не попал в стартовый состав в финальной стадии крупного турнира
Месут Озил / фото: Opta

Полузащитник сборной Германии Месут Озил оказался вне стартовым составом Бундестима на матч 2 тура чемпионата мира-2018 против Швеции. Это случилось впервые в карьере хавбека на крупном турнире.

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв не выпустил Месута Озила в стартовом составе на поединок 2 тура ЧМ-2018 против Швеции.

Германия – Швеция: стартовые составы на матч ЧМ-2018, немцы меняют основу

Озил впервые в своей карьере не выйдет в основе национальной команды в матче чемпионата мира или чемпионата Европы. В предыдущих 26 поединках Озил непременно попадал в стартовый состав, информирует Opta.

Напомним, "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Швеция, который начнется в 21:00. После первого тура у Германии 0 очков, у Швеции 3 пункта.

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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