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Германия – Швеция: Линекер переделал свою легендарную фразу о Бундестиме после матча

09:51 181 Читати українською
Германия – Швеция: Линекер переделал свою легендарную фразу о Бундестиме после матча
Сборная Германии

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер оригинально прокомментировал победу сборной Германии 2:1 над Швецией во 2 туре чемпионата мира 2018.

Автор известной фразы "В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы" дополнил свое мнение в Twitter.

"Футбол – простая игра: 22 человека играют 82 минуты, и немцы теряют футболиста. Так что 21 игрок играет еще 13 минут, и в конце немцы непонятно как, черт побери, побеждают", – написал Линекер.

Бундестим победил благодаря голу Тони Кроос на последней минуте. И сделала это команда Йоахима Лева, играя в меньшинстве. Эта волевая победа не только принесла немцам первые очки на турнире, но и сохранила реальный шанс на выход из группы. Стоит добавить, что такая победа во многом стала уникальной в истории сборной Германии.

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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ЧМ 2018 Германия Германия Германия - Швеция Гари Линекер
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