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Германия – Швеция: Дебютанту Руди сломали нос – жуткие кадры

11:15 29 Читати українською
Германия – Швеция: Дебютанту Руди сломали нос – жуткие кадры
Дебютанту Руди сломали нос

Полузащитник сборной Германии Себастьян Руди, который проводил первый матч на чемпионатах мира, получил ужасную травму носа в поединке 2 тура чемпионата мира 2018 против Швеции.

В одном из эпизодов матча хавбек Баварии получил бутсой в лицо. Как результат, Себастиану сломали нос.

Он покинул поле матча на 30-й минуте матча. Врачи Бундестима уже подтвердили диагноз, скоро станет известно, когда футболист снова сможет выйти на поле.

Бундестим победил благодаря голу Тони Кроос на последней минуте. И сделала это команда Йоахима Лева, играя в меньшинстве. Эта волевая победа не только принесла немцам первые очки на турнире, но и сохранила реальный шанс на выход из группы. Стоит добавить, что такая победа во многом стала уникальной в истории сборной Германии.

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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ЧМ 2018 Главное Себастиан Руди Себастиан Руди Германия Германия Тяжелая травма Германия - Швеция
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