Германия – Швеция: Дебютанту Руди сломали нос – жуткие кадры

Полузащитник сборной Германии Себастьян Руди, который проводил первый матч на чемпионатах мира, получил ужасную травму носа в поединке 2 тура чемпионата мира 2018 против Швеции.

В одном из эпизодов матча хавбек Баварии получил бутсой в лицо. Как результат, Себастиану сломали нос.

Он покинул поле матча на 30-й минуте матча. Врачи Бундестима уже подтвердили диагноз, скоро станет известно, когда футболист снова сможет выйти на поле.

Бундестим победил благодаря голу Тони Кроос на последней минуте. И сделала это команда Йоахима Лева, играя в меньшинстве. Эта волевая победа не только принесла немцам первые очки на турнире, но и сохранила реальный шанс на выход из группы. Стоит добавить, что такая победа во многом стала уникальной в истории сборной Германии.