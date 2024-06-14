Сборная Германии встречается с Шотландией в первом матче Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Германия – Шотландия стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Германия – Шотландия: анонс матча-открытия Евро-2024

Чемпионат Европы стартует матчем хозяев турнира. Бундестим принимает Шотландию в Мюнхене в рамках группы А. Юлиан Нагельсманн выставил максимально прогнозируемый состав.

Стартовые составы команд

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт – Андрих, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Хаверц.

Запасные: Бауманн, тер Штеген, Раум, Гросс, Фюлькруг, Фюрих, Мюллер, Байер, Шлоттербек, Антон, Сане, Хенрикс, Кох, Джан, Ундав.

Шотландия: Ганн – Хендри, Портеус, Тирни – Ролстон, Макгрегор, Мактоминай, Робертсон – Кристи, Макгинн – Адамс.

Запасные: Келли, Кларк, Хенли, Шенкленд, Гилмор, Купер, Армстронг, Морган, Конвей, Джек, Маккрори, Маклин, Тейлор, Форрест, Маккенна.