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Германия – Нидерланды: Тимо Вернер забил за сборную впервые за 751 минуту

19 ноября 23:32 43 Читати українською
Германия – Нидерланды: Тимо Вернер забил за сборную впервые за 751 минуту
Тимо Вернер / Соцсети

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер отметился голом в матче против Нидерландов.

Германия принимала Нидерланды в заключительном туре Лиги наций. Счет в матче открыл нападающий "орлов" Тимо Вернер, забив гол на 9 минуте матча.

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Этот гол стал для форварда первым за последние 751 минуту игры за национальную команду, что больше 12 часов, сообщает Opta. До этого Вернер последний раз забивал за сборную Германии в июне 2018 в товарищеском матче против Саудовской Аравии.

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Всего 22-летний нападающий Лейпцига сыграл за команду Лева 22 матча, в которых смог отличиться 8 голами.

Лига наций6 тур

Германия - Нидерланды: Понедельник 19 ноября 2018

Германия
Матч окончен
2 : 2
Нидерланды
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