Германия – Нидерланды: Тимо Вернер забил за сборную впервые за 751 минуту

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер отметился голом в матче против Нидерландов.

Германия принимала Нидерланды в заключительном туре Лиги наций. Счет в матче открыл нападающий "орлов" Тимо Вернер, забив гол на 9 минуте матча.

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Этот гол стал для форварда первым за последние 751 минуту игры за национальную команду, что больше 12 часов, сообщает Opta. До этого Вернер последний раз забивал за сборную Германии в июне 2018 в товарищеском матче против Саудовской Аравии.

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Всего 22-летний нападающий Лейпцига сыграл за команду Лева 22 матча, в которых смог отличиться 8 голами.