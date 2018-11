Германия – Нидерланды: Мюллер провел 100-й матч за сборную

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер провел юбилейный матч в составе сборной Германии.

В заключительном туре Лиги наций Германия принимала Нидерланды. Команда Лева побеждала со счетом 2:0, но не смогла удержать победу и сыграли вничью 2:2.

На 66 минуте матча нападающий сборной Германии Томас Мюллер вышел на поле вместо Сержа Гнабри. Эта игра стала для нападающего 100-й в составе "орлов".

Мюллер стал 15-м игроком, которому покорилась эта отметка. Нападающий дебютировал за сборную Германии в марте 2010 года в товарищеском матче против сборной Аргентины. За 100 матчей форвард отметился 38 голами.

100 - @esmuellert_ earns his 100th cap for the @DFB_Team_EN today - he´s the 15th player to reach this landmark. Milestone. #GERNED pic.twitter.com/0jCeCKaDXD