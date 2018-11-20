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Германия – Нидерланды: Мюллер провел 100-й матч за сборную

06:30 1 Читати українською
Германия – Нидерланды: Мюллер провел 100-й матч за сборную
Томас Мюллер / Соцсети

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер провел юбилейный матч в составе сборной Германии.

В заключительном туре Лиги наций Германия принимала Нидерланды. Команда Лева побеждала со счетом 2:0, но не смогла удержать победу и сыграли вничью 2:2.

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На 66 минуте матча нападающий сборной Германии Томас Мюллер вышел на поле вместо Сержа Гнабри. Эта игра стала для нападающего 100-й в составе "орлов".

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Мюллер стал 15-м игроком, которому покорилась эта отметка. Нападающий дебютировал за сборную Германии в марте 2010 года в товарищеском матче против сборной Аргентины. За 100 матчей форвард отметился 38 голами.

Лига наций6 тур

Германия - Нидерланды: Понедельник 19 ноября 2018

Германия
Матч окончен
2 : 2
Нидерланды
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Лига наций Томас Мюллер Томас Мюллер Германия Германия Германия - Нидерланды
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