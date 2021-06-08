Германия принимала Латвию в рамках спарринга. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Германия – Латвия – 7:1

Голы: Госенс, 19, Гюндоган, 21, Мюллер, 27, Озолс, 39 (авт), Гнабри, 45, Вернер, 50, Сане, 76 – Савельевс, 75

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Латвия была очевидным аутсайдером в спарринге против Германии, что и подтвердилось на поле. 7 мячей на любой вкус влетели в ворота гостей.

Несмотря на тотальную доминацию Бундестим, латыши все же сумели испортить праздник Мануэлю Нойеру, который проводил свой 100-й матч в футболке сборной, и ответили голом престижа.

Напомним, на Евро-2020 подопечных Лева ожидает группа "смерти" вместе с Португалией, Францией и Венгрией.

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