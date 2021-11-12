Сборная Германии камня на камне не оставила от Лихтенштейна в матче 9-го тура отбора в ЧМ-2022, Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Отбор к ЧМ-2022, Европа

Группа J

Германия – Лихтенштейн – 9:0

Голы: Гюндоган, 11 (пен), Кауфманн, 20 (аг), Санэ, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 77, 86, Баку, 81, Гоппель, 89 (аг)

Удаление: Хофер, 9

Германия еще в первом тайме оформила разгромное преимущество. Гюндоган на 11 минуте реализовал пенальти, а Кауфманн срезал мяч в свои ворота. Сане и Ройс забили третий и четвертый мячи Бундестим до перерыва.

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Во втором тайме Сане оформил дубль с передачи Ройса, а затем два гола Мюллера, мяч Баку и автогол Гопеля установили фантастические 9:0.

Таким образом, Германия набрала 24 очка и окончательно закрыла вопрос первого места в группе J, оторвавшись от второй Северной Македонии на 9 пунктов. Лихтенштейн же с одним зачетным баллом остался последним.