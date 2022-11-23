Япония проэкзаменует Германию в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2022, 1-й тур, группа E

23 ноября, 15:00. Доха, стадион Халифа

Главный арбитр: Иван Бартон (Сальвадор)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Германия впервые за 18 лет едет на большой турнир без Йоахима Лева. Последние чемпионаты Йоги были разочарованием. Провал на ЧМ-2018 показал, что сборной требуются изменения; несколько лет пришлось терпеть странные и неудачные эксперименты Лева; на Евро-2020 был последний минорный аккорд.

У Ханси Флика комфортная ситуация – после таких страданий легко показать прогресс. Бывший ассистент Лева избавился от неудачной схемы с тремя защитниками и вернул Киммиха в центр поля, что стало главными шагами к выходу из кризиса. Германия снова среди фаворитов Мундиаля.

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Флик в Баварии продемонстрировал умение быстро наладить игровые связи, выстроить комфортные условия для футболистов и сделать результат на короткой дистанции. В сборной он также использует мощный мюнхенский скелет. Атака Бундестим в идеальном состоянии может состоять из 6 игроков Баварии, но Сане травмирован, а Мюллер не успел набрать лучшую форму.

Между Германией и Японией крепкая футбольная связь. В заявке Мориясу на ЧМ-2022 8 представителей Бундеслиги. Японцы играют в более скромных клубах, но средняя линия команды имеет огромное количество таланта. "Самураи" тактически подкованы и хорошо готовы физически. Интересная команда, готовая к сюрпризам.

На первый взгляд, у Японии нет никаких шансов в группе с Германией и Испанией. Однако сборная заоблачно мотивирована, ожидая годами встречи с европейскими гигантами. Это ведь не Монголию или Таджикистан громить. Летом островитяне хорошо сдержали саму Бразилию – Неймар забил только с пенальти.

Ориентировочные составы на матч Германия – Япония

Германия: Нойер – Керер, Зюле, Рюдигер, Раум – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Мусиала – Хаверц

Япония: Гонда – Томиясу, Итакура, Йошида, Нагатомо – Морита, Шибасаки – Ито, Камада, Доан – Асано

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Флик играет в открытый зрелищный футбол. Германия много позволяет соперникам, но еще больше создает у чужих ворот. Единственная проблема – отсутствие качественного форварда, который бы конвертировал многочисленные моменты в голы. На острие вполне реально увидеть дебютанта Фюлькруга.

С первых дней ясно, что прогнозировать результаты и даже картину матчей на этом чемпионате мира очень трудно. Фавориты разочаровывают, скромные команды положительно удивляют. Способна ли Япония сегодня на сенсацию? Однозначно. Сотворит ли она сенсацию? Маловероятно.

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