Германия продолжила успешную серию, которая идет после Евро-2020. С приходом Ханси Флика команда исключительно побеждает: 8 матчей, 8 побед.

Бундестим экспериментальным составом одолела Израиль. В основе вышло много футболистов второго эшелона, а игру вёл дуэт из Челси Хаверц-Вернер. Сначала каждый из них упустил по супершансу, однако еще до перерыва они исправились. Оба забили после стандартов. Кай головой замкнул подачу с углового, а Тимо подставил ногу под прострел со штрафного.

В конце матча команды обменялись нереализованными пенальти. Томас Мюллер пробил в штангу, а удар Йонатана Коэна искусно парировал Кевин Трапп.