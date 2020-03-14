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Германия – Италия: спарринг официально отменен

10:29 14 Читати українською
Германия – Италия: спарринг официально отменен
Германия – Италия / Getty Images

Сборные Германии и Италии решили отказаться от проведения товарищеского матча.

Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте объявил об отмене игры.

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Поединок должен был состояться 31 марта в Нюрнберге, однако из-за эпидемии коронавируса в городе введен запрет на массовые мероприятия. Чемпионаты Германии и Италии временно остановлены, поэтому было решено, что игрокам лучше оставаться в расположении своих клубов и не подвергаться опасности.

Напомним, сборная Германии стала соперником Украины в Лиге наций 2020/21, проведение которой также под угрозой.

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