Германия – Италия: спарринг официально отменен

Сборные Германии и Италии решили отказаться от проведения товарищеского матча.

Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте объявил об отмене игры.

Матч Нидерланды – Испания отменен из-за коронавируса – это соперники сборной Украины

Поединок должен был состояться 31 марта в Нюрнберге, однако из-за эпидемии коронавируса в городе введен запрет на массовые мероприятия. Чемпионаты Германии и Италии временно остановлены, поэтому было решено, что игрокам лучше оставаться в расположении своих клубов и не подвергаться опасности.

Напомним, сборная Германии стала соперником Украины в Лиге наций 2020/21, проведение которой также под угрозой.

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