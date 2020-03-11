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Германия – Италия: поединок официально пройдет без зрителей

13:01 8 Читати українською
Германия – Италия: поединок официально пройдет без зрителей
Германия – Италия / Sky Sports

Сборные Германии и Италии решили провести товарищеский поединок за закрытыми дверями.

Спарринг между сборными Германии и Италии пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

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Добавим, что в Италии приостановили чемпионат, тогда как в Германии отдельные поединки Бундеслиги состоятся за закрытыми дверями. Матч между Германией и Италией запланирован на 31 марта.

Отметим, что вспышка смертельной болезни впервые была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Вирус отличается высокой смертностью и скоростью заражения. От него уже умерло более 4,5 тысяч человек.

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