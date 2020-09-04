Вингер сборной Испании Ансуи Фати дебютировал в составе национальной команды и успел попасть в историю.

Фате дебютировал в составе сборной Испании в возрасте 17 лет и 308 дней, сообщает официальный твиттер Барселоны. Таким образом, он стал самым молодым дебютантом национальной команды с 1936 года.

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Интересно, что благодаря Ансуи Испании покорилось еще одно достижение – он стал 800-м игроком, который выходил на поле в составе "Фурии Рохи".

Напомним, Испания и Германия расписали результативную ничью. Уже 6 сентября Украина встретится с пиренейцами в рамках Лиги наций. Сейчас именно подопечные Шевченко является лидером группы, одержав победу над Швейцарией.

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