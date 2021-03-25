Встреча первого тура квалификации на Мундиаль 2022 между Германией и Исландией все же состоится, как было запланировано ранее. Об этом сообщает Sport1.

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В этом убедил представитель Немецкого футбольного союза Йенс Гриттнер: "Матч точно будет сыгран". Проведение этой встречи было под вопросом, ведь коронавирус обнаружили у игрока Бундестим, вероятно, Йонаса Хофманна. Из-за этого даже отменили утреннюю тренировку, а футболисты и тренеры изолировались.

Заметим, стартовый свисток матча между Германией и Исландией прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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