Матч между сборными Германии и Франции запомнился не только выступлением двух грандов европейского футбола.

Перед началом матча на газон Альянц-Арены в Мюнхене внезапно приземлился парашютист. Как оказалось, это была акция "Гринпис" с призывом отказаться от нефтепродуктов.

Франция – Германия – 1:0 – видео гола и обзор матча

По информации ESPN, несколько зрителей получили повреждения после этой акции и были госпитализированы – парашютист на опасной высоте пролетел над нижним ярусом стадиона. Мог пострадать и наставник сборной Франции Дидье Дешам, рядом с которым упали обломки параплана. К счастью, тренер вовремя спрятался под навес.

Робин Госенс и Антонио Рюдигер первыми подошли к парашютисту-неудачнику и передали стрикера стюардам. УЕФА уже осудил эту акцию, назвав ее "безрассудной и опасной", и заверил, что "правоохранительные органы примут необходимые меры".

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Greenpeace protestor drops in pic.twitter.com/BlBEB1kYfh — Sid Lowe (@sidlowe) June 15, 2021