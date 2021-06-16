Германия – Франция: парашютист приземлился на поле во время матча – пострадали фанаты, Дешам едва не травмировался
Матч между сборными Германии и Франции запомнился не только выступлением двух грандов европейского футбола.
Перед началом матча на газон Альянц-Арены в Мюнхене внезапно приземлился парашютист. Как оказалось, это была акция "Гринпис" с призывом отказаться от нефтепродуктов.
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По информации ESPN, несколько зрителей получили повреждения после этой акции и были госпитализированы – парашютист на опасной высоте пролетел над нижним ярусом стадиона. Мог пострадать и наставник сборной Франции Дидье Дешам, рядом с которым упали обломки параплана. К счастью, тренер вовремя спрятался под навес.
Робин Госенс и Антонио Рюдигер первыми подошли к парашютисту-неудачнику и передали стрикера стюардам. УЕФА уже осудил эту акцию, назвав ее "безрассудной и опасной", и заверил, что "правоохранительные органы примут необходимые меры".
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