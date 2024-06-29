Германия – Дания: стартовые составы и онлайн-трансляция второго матча плей-офф Евро-2024
21:12 - Читати українською
Германия и Дания сыграют второй матч 1/8 финала Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
30' live
Матч Германия – Дания на Сигнал Идуна Парк в Дортмунде стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. Главные события игры традиционно опишет Футбол 24 в текстовом онлайне.
Германия – Дания: анонс матча 1/8 финала Евро-2024
Это уже второй матч 1/8 финала Евро-2024. Немцы стали победителями группы А, когда Дания заняла второе место в квартете С.
Германия – Дания: стартовые составы: стартовые составы
Стартовый состав Германии:
Стартовый состав Дании:
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