Германия и Дания сыграют второй матч 1/8 финала Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Германия – Дания на Сигнал Идуна Парк в Дортмунде стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. Главные события игры традиционно опишет Футбол 24 в текстовом онлайне.

Германия – Дания: анонс матча 1/8 финала Евро-2024

Это уже второй матч 1/8 финала Евро-2024. Немцы стали победителями группы А, когда Дания заняла второе место в квартете С.

Германия – Дания: стартовые составы: стартовые составы

Стартовый состав Германии:

Стартовый состав Дании: