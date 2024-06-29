Выход сборной Германии в плей-офф прошел именно так, как и прогнозировали. Фаны и эксперты ожидали качественную организацию позиционной атаки – они ее получили. Все ожидали перфоманс Крооса – и Тони лидирует чуть ли не по всем типам передач, суммарно выдав более 310 пасов. Никто не сомневался в первом месте в группе – и здесь тоже угадали.

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Но от подопечных Юлиана Нагельсманна ожидали не только позитива. Перед Евро существовали опасения относительно сложности идей игры, более присущих клубному футболу. Возникали проблемы под прессингом, а крайне агрессивная модель делала команду уязвимой к контратакам.

На турнире эти проблемы раскрылись на полную. К тому же, возникли новые трудности – соперники адаптировались и стали перекрывать центр схемой 5-2-3. Включая прессинг передней тройки и смело поднимая защитников, Венгрия и Швейцария не давали покоя Кроосу и перекрывали кислород в опорной зоне, вытесняя немцев во фланги.

Как следствие, победа над мадьярами оказалась натужной, а в матче против "Нати" спас поздний гол Фюлькруга. Интересно, что этот суперсаб тратит всего по 35 минут на гол, играя исключительно из замен – а теперь немецкая пресса ставит Николаса в старт.

Этот факт, как и количество пасов Крооса, подсвечивает колоссальный запас Бундестим по классу и опыту. Впрочем, с тактикой у Юлиана Нагельсманна тоже не все плохо – адаптация соперников была ожидаемой, но к стратегическим проблемам не привела. Пока кажется, что тренеру достаточно опустить вниз Гюндогана или поиграть с перемещениями латералей – и схема 5-2-3 перестанет быть проблемой.

Но это теория. Как дела пойдут на практике, покажет матч против Дании. Соперник очень неоднозначный – скандинавы расписали три ничьи в группе с Англией, Словенией и Сербией. С одной стороны имеем отсутствие побед и всего два забитых гола, но с другой видим грамотный футбол, прагматизм и уверенное сдерживание британцев.

На нынешнем Евро ожидалось, что новыми героями "датского динамита" станут форварды Хёйлунд и Винд или опорник Юльман (дисквалифицирован сегодня). На практике же интереснее наблюдать за работой Эриксена – как он проверяет зоны на предмет уязвимостей, как дергает защитников, как хитро работает между линиями. Кристиан играет непрерывно, хотя и голы он забивать на Евро не забывает – ветеран отметился в воротах Словении.

Его блуждания могут стать проблемой для обороны сборной Германии. Особенно с учетом травмы Та и проблем Рюдигера – последний только недавно вернулся к тренировкам. Впрочем, стоит отметить и печальный факт – эта Дания совсем не такая яркая и романтичная, как три года назад.

На Евро-2020 у команды Каспера Хьюлманда не было предела возможностей – она реально могла выиграть чемпионат. Сейчас нет ни магии в атаке, ни тонко настроенной клубной тактики, ни надежной обороны. Поверить в победу над Германией еще реально, но точно никто не ожидает от скандинавов чего-то большего.

У Германии же и потенциал выше, и трибуны родные. Страна ждет минимум на финал – и эта сборная явно верит в максимальный результат. Именно поэтому все ставят на Бундестим.

Ориентировочные составы на матч Швейцария – Италия

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Миттельштедт – Андрих, Кроос – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Фюлькруг

Дания: Шмейхель – Андерсен, Вестергор, Кристенсен – Ба, Дилейни, Хёйбьерг, Меле – Эриксен – Винд, Хёйлунд

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