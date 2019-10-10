Германия – Аргентина: Лёв назвал причины потери победы своей команды

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв получил положительное впечатление от действий своих подопечных в спарринге против Аргентины.

"В первом тайме сборная Германии действовала очень смело. Команда прекрасно двигалась, стремилась постоянно атаковать. Но во второй половине встречи Аргентина продемонстрировала характер.

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Я доволен тем, как проявили себя игроки, у которых не так много опыта выступлений за сборную. Это положительный момент. Однако во втором тайме сборной Германии не хватило смелости, необходимой для победы", – цитирует Лёва RTL.

Напомним, следующий поединок Германия проведет в рамках отбора к Евро-2020 против Эстонии 13 октября.

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