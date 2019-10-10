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Германия – Аргентина: Лёв назвал причины потери победы своей команды

08:54 43 Читати українською
Германия – Аргентина: Лёв назвал причины потери победы своей команды
Йоахим Лёв / Фото FAZ

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв получил положительное впечатление от действий своих подопечных в спарринге против Аргентины.

Товарищеские матчи
Германия
2
2 : 2
2
Аргентина
21:45 09:10:2019
завершено
16’ Серж Гнабри
22’ Кай Хаверц
 
Лукас Аларио 66’
Лукас Окампос 85’
16’ Серж Гнабри
22’ Кай Хаверц
66’ Лукас Аларио
85’ Лукас Окампос

"В первом тайме сборная Германии действовала очень смело. Команда прекрасно двигалась, стремилась постоянно атаковать. Но во второй половине встречи Аргентина продемонстрировала характер.

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Я доволен тем, как проявили себя игроки, у которых не так много опыта выступлений за сборную. Это положительный момент. Однако во втором тайме сборной Германии не хватило смелости, необходимой для победы", – цитирует Лёва RTL.

Напомним, следующий поединок Германия проведет в рамках отбора к Евро-2020 против Эстонии 13 октября.

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Германия Германия Аргентина Аргентина Йоахим Лёв Йоахим Лёв Товарищеские матчи Германия - Аргентина
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