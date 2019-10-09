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Германия – Аргентина: Гнабри голом в ворота "альбиселесте" установил сразу два достижения

9 октября 23:34 29 Читати українською
Германия – Аргентина: Гнабри голом в ворота "альбиселесте" установил сразу два достижения
Серж Гнабри / Squawka

Нападающий сборной Германии Серж Гнабри отметился забитым голом в ворота сборной Аргентины в товарищеском матче.

Товарищеские матчи
Германия
2
2 : 2
2
Аргентина
21:45 09:10:2019
завершено
16’ Серж Гнабри
22’ Кай Хаверц
 
Лукас Аларио 66’
Лукас Окампос 85’
16’ Серж Гнабри
22’ Кай Хаверц
66’ Лукас Аларио
85’ Лукас Окампос

Серж Гнабри открыл счет в товарищеском матче против сборной Аргентины.

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Таким образом, юный немец установил сразу два достижения. Этот забитый мяч стал для Гнабри десятым в форме сборной Германии, а для достижения этой цели Сержу понадобилось 11 матчей, что является рекордом, сообщает Squawka.

Германия – Аргентина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Кроме этого, Гнабри забил 6-й гол в составе Бундестим в 2019 году – больше, чем кто-либо из игроков немецкой сборной, отмечает Opta.

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Теги
Мир Серж Гнабри Серж Гнабри Германия Германия Германия - Аргентина
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