Германия – Аргентина: Гнабри голом в ворота "альбиселесте" установил сразу два достижения

Нападающий сборной Германии Серж Гнабри отметился забитым голом в ворота сборной Аргентины в товарищеском матче.

Серж Гнабри открыл счет в товарищеском матче против сборной Аргентины.

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Таким образом, юный немец установил сразу два достижения. Этот забитый мяч стал для Гнабри десятым в форме сборной Германии, а для достижения этой цели Сержу понадобилось 11 матчей, что является рекордом, сообщает Squawka.

Германия – Аргентина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Кроме этого, Гнабри забил 6-й гол в составе Бундестим в 2019 году – больше, чем кто-либо из игроков немецкой сборной, отмечает Opta.