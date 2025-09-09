Сборная Германии проиграла Словакии (0:2), после чего с трудом одолела Северную Ирландию (3:1).

"Мы не относимся к числу команд, которые сейчас могут ставить перед собой самые высокие цели. Потому что другие просто сильнее. Тем не менее, я считаю, что если выбирать из лучших немецких игроков и все они будут в форме, у нас все еще есть свои сильные стороны.

Правда, на данный момент мы очень далеки от того, чтобы говорить о чемпионате мира. Но турнир состоится следующим летом. Судя по всему, мы сейчас очень далеки от этого и находимся не в лучшей позиции. Но летом – давайте подготовим нужных игроков. Нам очень повезло, что мы попали в отборочную группу, из которой невозможно вылететь", – заявил Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

