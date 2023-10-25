Ирао разгромно проиграл Динамо Батуми в 1/4 финала Кубка Грузии. Один из голов в свой актив записал Георгий Цитаишвили

Кубок Грузии, 1/4 финала

Ирао – Динамо Батуми – 1:4

Голы: Кониашвили, 36 – Цитаишвили, 7, Мамучашвили, 16 (п), Пацация, 66, Канадзе, 76

Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому Динамо, провел очередной хороший матч за динамовцев из Батуми, где выступает в аренде. На этот раз Георгий открыл счет в кубковом матче – принял перевод с противоположного фанга, накрутил нескольких оппонентов и точно пробил.

Цитаишвили оформил хет-трик за 19 минут и принес украинскому тренеру победу 6:0

В нынешнем сезоне Цитаишвили уже провел в составе грузинского клуба 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.