Генуя предложила принять финал Кубка Либертадорес

Власти итальянской Генуи предложили принять у себя ответный матч финала Кубка Либератадорес-2018, напомнив об исторической связи города с двумя аргентинскими грандами.

"Дорогие президенты! Наш город исторически, культурно и спортивно родственен с Буэнос-Айресом, чувствует глубокую и неразрывную связь с вашими двумя престижными клубами, которые были созданы нашими соотечественниками-эмигрантами в начале XX века и сегодня являются близнецами с двумя нашими – Дженоа и Сампдорией.

Кубок Либертадорес: второй финал между Ривер Плейт и Бока Хуниорс снова перенесен

Досадные события, которые всколыхнули нас недавно, возродили глубокое чувство общности и восстановления наших корней. Поэтому с удовольствием и большой честью сообщаем, что в нашем городе можно провести ваш важный и престижный финальный матч за кубок, дерби аргентинской столицы", – говорится в заявлении генуэзской коммуны на ее официальном сайте.

In attesa che il 4 dicembre si decida la sede ufficiale, una lettera è stata inviata ai presidenti di @BocaJrsOficial Angelici e @CARPoficial D’Onofrio per invitare i due club, fondati da emigranti genovesi a inizio 900 nel quartiere della Boca, a giocare al Ferraris pic.twitter.com/cbt5YshcAK — CITTÀ DI GENOVA (@ComunediGenova) 26 листопада 2018 р.

Напомним, что в субботу фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс и травмировали нескольких игроков "генуэзцев". Представители Конфедерации южноамериканского футбола несколько раз откладывали начало матча, а затем перенесли его на вечер воскресенья. Предварительно поединок должен был состояться в воскресенье в 22:00 по Киеву, но его снова перенесли.