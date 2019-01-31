Гент в супердраматичном матче вырвал путевку в финал Кубка Бельгии – Безус забил решающий гол

Во втором полуфинальном поединке Гент благодаря голам Безуса сумел победить Остенде и получить путевку в финал турнира.

Кубок Бельгии, полуфинал, ответный матч (первый матч – 2:2)

Остенде – Гент – 2:2

Голы: Де Суттер, 8, Сакала, 31 – Серлот, 85, Безус, 90+1

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Хозяева начали атаковать с первых минут и забили быстрый гол. Гент создал несколько моментов, однако реализовать их не сумел, за что и был наказан – в середине первого тайма Сакала удвоил преимущество своей команды.

В конце матча Генту удалось отквитать один мяч, а в компенсированное арбитром время Роман Безус перевел игру в дополнительное время.

Безус голом спас Гент от вылета из Кубка Бельгии и перевел полуфинальный матч в овертаймы

Овертаймы сильнейшего не выявили – победитель определялся в серии пенальти. Одиннадцатиметровых метко пробивали игроки Гента - 4: 3 в серии пенальти и выход в финал турнира. Решающий пенальти забил Роман Безус.