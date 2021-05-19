Полузащитник Гента Роман Безус может остаться в бельгийском клубе на более длительный срок.

Гент еще в январе 2021 года предлагал Безусу подыскать новый клуб, так как не видел игрока в составе команды, но с тех пор украинец своей игрой заставил изменить мнение о себе, сообщает Voetbalbelgie.

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Контракт Романа действителен до лета 2022 года, но клуб планирует переподписать соглашение с хавбеком. Отмечается, что в случае успешного подписания нового контракта Гент сможет выручить большую сумму за игрока.

К слову, Безус провел 35 матчей в составе "буйволов" в текущем сезоне, записав в свой актив 6 голов и 6 ассистов.

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