Гент с украинцами в составе обыграл АЗ в контрольном матче – Яремчук отметился забитым голом

Англия — 17 июль 2473
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Манчестер Сити – Вест Хэм: Зинченко как двойной победитель, Ярмоленко транжирит супершансы, дебют 70-миллионного новичка
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"Люблю дивитися футбол вдома. Там я можу дозволити собі матюкатись". Як найвпливовіша жінка світу стала фанаткоюОвертайм — 17 июль 551
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Ярмоленко і доленосний сезон: в Англії спрогнозували роль та кількість голів українця у революційному Вест ХеміАнглия — 17 июль 494
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Вест Хэм подписал Алле – клуб Ярмоленко побил свой трансферный рекордАнглия — 17 июль 423
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Малиновский вошел в топ-3 самых дорогих трансферов АталантыИталия — 17 июль 274