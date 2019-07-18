Гент с украинцами в составе обыграл АЗ в контрольном матче – Яремчук отметился забитым голом

Гент в товарищеском матче одержал убедительную победу над АЗ (2:0).

Товарищеские матчи

АЗ – Гент – 0:2

Голы: Кубо, 11, Яремчук, 62

Гент с Пластуном и Яремчуком в составе одержал убедительную победу над АЗ. Уже на 11-ой минуте Кубо открыл счет в матче, а после перерыва Яремчук удвоил преимущество своего клуба с передачи Безуса.

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Отметим, что Пластун провел на поле весь матч, тогда как форварда сборной Украины заменили на 69-ой минуте. Роман Безус появился на поле на 61-ой минуте, и уже через минуту ассистировал Яремчуку.