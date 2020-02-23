Гент с Пластуном разгромил Сент-Трюйден и продолжил погоню за Брюгге

В заключительном матче 27 тура чемпионата Бельгии Гент на своем поле не оставил шансов Сент-Трюйдену.

Чемпионат Бельгии, 27 тур

Гент – Сент-Трюйден – 4:1

Голы: Дэвид, 10 (с пенальти), 26, 63, Квилитая, 14 – Сузуки, 68.

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Команда Йеса Торупа не почувствовала серьезного сопротивления от Сент-Трюйдена в очередном матче Лиги Жупиле. Героем поединка стал канадский форвард Джонатан Дэвид, который в очередной раз продемонстрировал хорошее голевое чутье и высокое мастерство в завершающей стадии атаки. Хет-трик 20-летнего форварда, за которым следят скауты европейских грандов, обеспечил Генту комфортную победу без больших затрат энергии. После сегодняшнего матча в активе Дэвида 18 голов в текущем розыгрыше чемпионата.

К слову, весь матч в составе Гента провел украинский центрбек Игорь Пластун. А Роман Безус, который выходил со старта против Ромы, сегодня остался в запасе.

Отметим, что эта победа позволила Генту сократить свое отставание от лидера турнирной таблицы, Брюгге, до 9 очков.

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