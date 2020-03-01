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Гент с Пластуном и Безусом сенсационно проиграл аутсайдеру и серьезно отстал от Брюгге

1 марта 23:03 22 Читати українською
Гент с Пластуном и Безусом сенсационно проиграл аутсайдеру и серьезно отстал от Брюгге
Серкль Брюгге сенсационно обыграл Гент / Eurosport

В заключительном матче 28 тура чемпионата Бельгии Гент на выезде уступил Серкль Брюгге.

Чемпионат Бельгии, 28 тур

Серкль Брюгге – Гент – 1:0

Гол: Хоггас, 1.

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Украинские легионеры Гента Игорь Пластун и Роман Безус вышли в основе на матч против одного из аутсайдеров. Уже на первой минуте Серкль Брюгге провел массированную атаку, которая завершилась результативным ударом французского хавбека Кевина Хоггаса.

Усталость после противостояния с Ромой в Лиге Европы и самоотверженная игра хозяев помешали Генту организовать достойный ответ. Несколько раз Серкль Брюгге выручил голкипер. В конце матча хозяева откровенно затягивали время, задерживаясь на газоне после каждого единоборства.

Это поражение серьезно уменьшило шансы Гента догнать Брюгге, который лидирует в турнирной таблице. Отставание команды Йеса Торупа теперь составляет 12 очков.

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