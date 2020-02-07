Гент с Безусом и Пластуном потерял победную серию, расписав ничью с Андерлехтом

Наиболее украинская команда Лиги Жупиле поделила очки с экс-партнерами Макаренко.

Бельгия. Лига Жупиле, 25 тур

Гент – Андерлехт – 1:1

Голы: Дэвид, 28 (пен) – Колассен, 14

В составе Гента на игру вышли два украинца: Роман Безус и Игорь Пластун начали матч с первых минут, а Роман Яремчук остался в лазарете. По прогнозам, основной форвард сборной Украины успеет восстановиться и набрать форму к Евро-2020.

Безус забил очередной гол за Гент уже на первой минуте – украинец продолжает результативную серию

Гент на правах хозяина попытался взять игру под свой контроль. Безус неплохо поддерживал атаки: продвигал мяч в центре поля, менял вектор передачами на фланги. Андерлехт, в свою очередь, остро отвечал.

Удар австрийского сборника Жуля голкипер потянул, однако со следующего стандарта Гент все же пропустил. Последовала подача в штрафную, там Пластун не сумел сыграть на опережение, и мяч долетел до Колассена. Форвард по сложной траектории пробил под перекладину – Камински был бессилен. VAR 3 минуты определял, был ли там офсайд.

Поведя в счете, Андерлехт продолжил наращивать игровое преимущество, а Пластун продолжил терять свою зону. Сарделла едва не удвоил счет в пользу гостей, потом в штрафную прорывались Колассен и Влап.

Андерлехт доминировал, но пропустил неожиданный гол. Ньянгбо выполнил реактивный рейд по левому флангу и залетел в штрафную, где его сбили. Пенальти – Дэвид восстановил паритет с 11-метровой отметки.

Теперь уже Гент почувствовал уверенность и перешел к массированным атакам. Опять заметным стал Безус, однако его удар со штрафного по воробьям выглядел ужасно. В конце тайма хорошо проявил себя Пластун: у своих ворот сыграл головой на перехвате, а у чужих – замкнул на ближней штанге подачу с углового. Мяч немного разминулся со штангой.

Вторая половина встречи началась с подката Пластуна – украинец прервал перспективный пас в собственной штрафной. В целом после перерыва игра немного успокоилась. Гент выглядел значительно ниже своего стандарта, хозяевам не удавалось построить осмысленную атаку.

Безус отдал классный пас на рывок, но его партнер залез в офсайд. Через 10 минут после этого тренер снял Романа с игры, выпустив на замену грузина Квилитаю. Пластун в то же время на другом конце поля дважды грамотно прочитал эпизоды и сыграл на перехвате.

Правда, помешать двум прекрасным шансам Влапа украинский защитник все равно не сумел. Сначала капитан Андерлехта проверил голкипера острым ударом, а затем вышел один на один. В обоих эпизодах Камински был на высоте.

Гент ответил моментом Деягере, но тот не попал в створ. На последних минутах хозяева несколько раз подали в чужую штрафную, выполнили ряд опасных стандартов, даже пробили по воротам, однако забить не удалось.

До финального свистка счет не изменился, а главным событием стал дебют Деяна Йовелича, которого Андерлехт арендовал у Айнтрахта. В итоге – ничья 1:1. Гент потерял 4-матчевую победную серию, но набрал 49 пунктов и остался вторым в чемпионате Бельгии с 8-очковым отставанием от лидера. Андерлехт, имея 34 балла в активе, находится на 9 строчке.

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