Гент с Безусом и Яремчуком на выезде сыграл вничью с Брюгге – экс-форвард Зари был удален

Гент с Романом Безусом в стартовом составе сыграл на выезде вничью с чемпионом Бельгии Брюгге.

Чемпионат Бельгии, 24 тур

Брюгге – Гент – 1:1

Голы: Опенда, 71 – Девид, 18

Удаление: Деннис, 74 – Эсити, 62

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Гент в матче 24 тура чемпионата Бельгии сыграл на выезде против действующего чемпиона Брюгге. Роман Безус вышел в стартовом составе.

Гости открыли счет в первом тайме усилиями Дэвида. После перерыва на поле вышел Роман Яремчук, заменив именно Безуса. Брюгге благодаря голу Луи Опенды восстановил равновесие и установил окончательный счет во встрече. Также был удален бывший форвард Зари Деннис Бонавентуре.

Гент после 24 туров занимает 5 строчку в турнирной таблице и имеет 38 очков.