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БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ГЕНТ - РОМА

Гент – Рома – 1:1 – видео голов и обзор матча

27 февраля 23:00 60 Читати українською
Гент – Рома – 1:1 – видео голов и обзор матча
Гент – Рома – 1:1 – видео голов и обзор матча

Бельгийский Гент не смог переиграть итальянскую Рому в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов матча на "Футбол 24".

25’ Джонатан Дэвид
 
Джастин Клюйверт 29’
25’ Джонатан Дэвид
29’ Джастин Клюйверт

После выездного поражения (0:1) "буйволы" пошли большими силами вперед с первых минут. Но превратить большое желание в голы Генту долго не удавалось.

Гент – Рома: Безус отличился классным ассистом в матче Лиги Европы

В конце концов, бельгийский клуб забил на 25-й минуте. Это Безус сместился на фланг и вырезал идеальную подачу в центр штрафной на Дэвида, который мастерски в касание переправил мяч в сетку

Счастье местных фанов было недолгим. Уже 4 минуты спустя Мхитарян идеально разрезал на Клюйверта, а тот сместился с левого края и переиграл голкипера. В такой ситуации Генту нужно было забивать еще дважды. Но это клуб с двумя украинцами в старте уже сделать не смог. Поэтому далее следуют римские "волки".

Гент не дожал Рому: Безус создал гол, Клюйверт посрамил Пластуна, команда украинцев вылетела из ЛЕ от Фонсеки

blog_ava
Безус и Пластун пытаются выбить Фонсеку и Мхитаряна из Лиги Европы – онлайн-трансляция
27 февраля
1737
Теги
Лига Европы Рома Рома Гент - Рома Видеоновости Гент Гент
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