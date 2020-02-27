Гент – Рома – 1:1 – видео голов и обзор матча

Бельгийский Гент не смог переиграть итальянскую Рому в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов матча на "Футбол 24".

После выездного поражения (0:1) "буйволы" пошли большими силами вперед с первых минут. Но превратить большое желание в голы Генту долго не удавалось.

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В конце концов, бельгийский клуб забил на 25-й минуте. Это Безус сместился на фланг и вырезал идеальную подачу в центр штрафной на Дэвида, который мастерски в касание переправил мяч в сетку

Счастье местных фанов было недолгим. Уже 4 минуты спустя Мхитарян идеально разрезал на Клюйверта, а тот сместился с левого края и переиграл голкипера. В такой ситуации Генту нужно было забивать еще дважды. Но это клуб с двумя украинцами в старте уже сделать не смог. Поэтому далее следуют римские "волки".

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