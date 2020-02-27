Безус и Пластун пытаются выбить Фонсеку и Мхитаряна из Лиги Европы – онлайн-трансляция

Рома встречается с Гентом в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/16 финала Лиги Европы Гент – Рома начался в 19:55 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Напомним, что первая половина противостояния в Риме завершилась минимальной победой команды Фонсеки. Игорю Пластуну и Роману Безусу, которые вышли сегодня в старте Гента, нужно сотворить чудо, чтобы пройти в следующий раунд.

Рома минимально одолела Гент в 1/16 ЛЕ: продолжение кризиса римлян, активные Пластун и Безус, Генту не хватает Яремчука

Стартовые составы

Гент: Камински – Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджи, Мохамади – Кумс, Овусу, Оджиджа – Депуатр, Безус, Дэвид.

Запасные: Коосеманс, Чакветадзе, Ниангбо, Квилитая, Марре, Лустиг, Году.

Рома: Пау Лопес – Спинаццола, Манчини, Смоллинг, Коларов – Верету, Кристанте – К.Перес, Мхитарян, Клюйверт – Джеко.

Запасные: Фусато, Вильяр, Четин, Ундер, Сантон, Калинич, Фасио.